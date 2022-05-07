«Очень быстрая»: Ляйсан Утяшева сообщила, что родила за 15 минут

На днях младшая наследница Павла Воли и Ляйсан Утяшевой отметила седьмой день рождения. По такому случаю мама и папа показали дочурку, а также сообщили о ней много нового.

Утяшева призналась, что дочка появилась на свет очень быстро: «Родилась за 15 минут (она и сейчас всегда очень быстрая)». Также она отказывается заниматься гимнастикой, как мама, а предпочитает теннис. С недавнего времени дочка полюбила чтение и разлюбила все розовое.

К тому же, девочка, по словам мамы, растет сердцеедкой. «Да, нам уже звонит мальчик», — рассекретила жениха мама.

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