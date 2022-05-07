«Чтобы туалет не назвали»: директор Пугачевой объяснила, зачем уехавшей из страны певице личный бренд

О том, что Алла Пугачева, уехавшая из страны в Израиль, стала обладательницей нового бренда «Примадонна», слухи расползлись очень быстро. Как оказалось, это не вновь созданный, а уже существующий торговый знак артистки «Примадонна».
Концертный директор легенды эстрады Елена Чупракова объяснила – он существует довольно давно, а заговорили сейчас о нем потому, что его просто продлили на днях.
Для какой цели артистке понадобился еще один бренд — у певицы итак есть торговый знак «Алла Пугачева», — Чупракова рассказала «Пятому каналу». Зарегистрировать «Примадонну» на свое имя Алла Борисовна в свое время решила, чтобы очистить репутацию.
«Чтобы туалет не назвали Примадонной. Просто, чтобы было», — заметила представитель Пугачевой.
Пока производить звезда под этим логотипом ничего не собирается. И уж точно не будет наносить его на оружие, прокомментировала Чупракова новости из Telegram-каналов.
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