Звезда на пляже: Полина Гагарина в белоснежном монокини блеснула фигурой

Артистка отдохнула в Дубае и теперь собирается в Москву.

Полина Гагарина улетела отдохнуть в Дубай вместе с маленькой дочкой от предыдущего брака Мией. Певица не ожидала, что короткий майский отпуск принесет ей негатив от поклонников – в Сети артистку раскритиковали за отдых.

Несмотря на это, Гагариной удалось неплохо отдохнуть. Она поделилась кадрами с пляжа, на которых позирует в белоснежном слитном купальнике монокини, подчеркнувшем ее безупречную фигуру, и сообщила:

«Солнышко обогрело, море полечило, теперь к любимым зрителям с новой энергией, в садик с многочисленными рассказами».

Гагарина показала свои фото в социальной сети «ВКонтакте», куда переехала после блокировки всем известного приложения в стране.

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