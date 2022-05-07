Звезда на пляже: Полина Гагарина в белоснежном монокини блеснула фигурой

Полина Гагарина улетела отдохнуть в Дубай вместе с маленькой дочкой от предыдущего брака Мией. Певица не ожидала, что короткий майский отпуск принесет ей негатив от поклонников – в Сети артистку раскритиковали за отдых.
Несмотря на это, Гагариной удалось неплохо отдохнуть. Она поделилась кадрами с пляжа, на которых позирует в белоснежном слитном купальнике монокини, подчеркнувшем ее безупречную фигуру, и сообщила:
«Солнышко обогрело, море полечило, теперь к любимым зрителям с новой энергией, в садик с многочисленными рассказами».
Гагарина показала свои фото в социальной сети «ВКонтакте», куда переехала после блокировки всем известного приложения в стране.
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