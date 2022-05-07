Стильный променад: Ирина Пегова в трендовых джинсах слоуч прогулялась на природе

Звезда сериала «Акушерка» Ирина Пегова показала, как они с дочкой Татьяной провели выходные в Сергиевом Посаде. В своем микроблоге актриса сообщила, что посетила знаменитую усадьбу Абрамцево, в которой творили многие русские художники и писатели.

Пегова для прогулки за городом облачилась в футболку с шерстяным жакетом поверх, а также трендовые джинсы фасона слоуч, подчеркнувшие фигуру звезды. Мама с дочкой с удовольствием прогулялись не только по самой усадьбе, но и в парке, и у пруда, позируя для фотографий на память. Кадрами артистка поделилась с поклонниками.

«Нагулялись, девочки!», «Места обалденные», «Красота», «Красавица», «Моя любимая актриса», «Ирина, вы как всегда очаровательны и элегантны», «Мне нравится, без гламура какая есть, настоящая», «Красота какая», «Супер!», «Какая вы красивая женщина», «Ой, так вам не только платья идут. Красотка, что уж тут говорить», — пишут фолловеры под фото.

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