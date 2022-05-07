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Зарплата – 2,3 миллиона рублей в год: Кейт Миддлтон пытается найти во дворец личного помощника

Герцогиня не постеснялась опубликовать об этом объявление в социальных сетях.

Зарплата – 2,3 миллиона рублей в год: Кейт Миддлтон пытается найти во дворец личного помощника
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон занялась поисками личного помощника в Кенсингтонский дворец, сообщает The Mirror.

Герцогиня Кембриджская разместила об этом объявление в социальной сети LinkedIn.

Помощник должен вести ежедневник секретаря, организовывать встречи, контролировать корреспонденцию, курировать организацию визитов и мероприятий королевской семьи, поездок, вести протоколы заседаний.

От кандидата ждут опыт секретарской и административной работы, в том числе с информационными технологиями, высокие коммуникативные навыки, оперативность и стрессоустойчивость.

Кроме того, помощник герцогини обязан быть тактичным, осмотрительным, умеющим хранить конфиденциальность.

Помощник Кейт Миддлтон будет работать в Кенсингтонском дворце 37,5 часов в неделю и получать зарплату £27,5 тыс. (в рублях это 2,3 миллиона) в год.

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