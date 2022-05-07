Акцент на декольте: Юлия Михалкова вышла в люди без белья

Многие звездные модницы предпочитают не носить нижнее белье, даже в тех ситуациях, когда оно просто необходимо. Ольга Бузова, Каролина Севастьянова и другие красавицы игнорируют эту деталь гардероба, а поклонники и рады.

Примкнула их к лагерю и актриса Юлия Михалкова. Экс-звезда «Уральских пельменей» показала, что тоже не прочь щегольнуть в костюме, позабыв про белье, когда позировала в лифте для селфи.

Михалкова надела жилетку от костюма-тройки прямо на голое тело, на плечи накинула жакет, но ситуацию это не спасло. Отсутствие бюстгальтера бросается в глаза зрителю первым делом.

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