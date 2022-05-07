Сходство просто поразительное! Богатырев показал редкий снимок сына от Арнтгольц

Звезда «Кухни» Марк Богатырев стал папой в феврале прошлого года. Жена актера Татьяна Арнтгольц осчастливила мужа сыночком Даниилом.

37-летний артист не любит рассказывать о своей личной жизни и редко делится кадрами с женой и годовалым наследником Даниилом. Однако в этот раз Марк сделал исключение, опубликовав снимок с малышом во время прогулки.

Богатырев рассказал своим фолловерам, что его малыш растет веселым, открытым и наблюдательным ребенком. Артист, выросший без отца, пообещал сыну стать самым лучшим родителем на свете.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.