«Я на своем корабле, его не бросаю»: Розенбаум хлестко высказался об уехавших звездах

70-летний Александр Розенбум считает, что у России есть особая миссия – нести добро и побеждать зло. И у артистов тоже есть своя роль.

Сейчас, убежден музыкант, людям очень нужны разговоры, которые показывают правду, а развлекательный контент второстепенен. Именно поэтому автор песен решил не прекращать своих выступлений.

Артист процитировал на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Вахтанга Кикабидзе, сказав, что «звезд нет, одни звездуны» в России, себя же сравнил с обычным работягой. И прошелся по уехавшим из страны селебрити.

«Мнение у каждого свое, но я на своем корабле, я его не бросаю, делаю это тут, не перебежав на более удобный катер. Я — дома, если что-то не устраивает, то буду говорить это здесь, в России, а не где-нибудь», — сказал Розенбаум.

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