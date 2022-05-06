«Не замок!»: внук Пугачевой прервал молчание и объяснил, где на самом деле был все это время

Никита Пресняков впервые прервал молчание и прокомментировал слухи, которые ходят про него с того момента, как Алла Пугачева улетела в Израиль.

Старший внук Пугачевой рассказал в своем Telegram, что он не хотел отвечать на публикации о том, что он якобы поселился в доме своей знаменитой бабушки. Однако сейчас один из блогеров окончательно вывел его из себя. На своем канале он заявил, что Никита якобы тусил в оставленных хоромах в Грязи со Стешой Маликовой и устроил там пожар.

«Вы сами знаете, что я все это время – на даче. Не замок! Или в Москве. Сижу в основном дома, стримлю, на студии с театром пропадаю!» — написал Никита Пресняков.

Сын Кристины Орбакайте сказал, что устал от нечистоплотных акул пера, которые сочиняют про него всю его жизнь и решил наказать для начала горе-блогера, предложив публике накидать в его канал негативные комментарии.

Он заверил, что вовсе не является мажором, как его рисуют. Он вкладывает в дачу (опять подчеркнул, что не замок) свои кровные деньги и ремонтирует ее за свой счет. А дочь Дмитрия Маликова вообще в глаза не видел.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.