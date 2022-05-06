Школьная мода: Хейли Бибер показала, что будет носить летом

Модель знает, как улучшить любой айтфит в уличном стиле.

Возлюбленная исполнителя Джастина Бибера — Хейли Бибер — разместила в личном микроблоге кадры своего нового образа с элементами школьного гардероба.

Модель считается иконой стиля. Особенно Хейли хороша в составлении аутфитов уличного стиля. Бибер может оставаться привлекательной и интересной даже в оверсайзных брюках и кроссовках. Знаменитости достаточно добавить пару женственных аксессуаров с «перчинкой», и скучные образы преображаются.

Недавно Хейли Бибер вышла на улицу в брюках и укороченном жилете в клетку, который она надела поверх белой футболки. Дополнила образ модель черной сумкой и узкими солнцезащитными очками. Хейли распустила волосы и завершила образ светлыми кроссовками.

Жилетка школьницы в укрученном варианте добавила «изюминки» в аутфит. Тем самым Хейли ярко обыграла скучные вещи.

Напомним, ранее образ со школьными элементами представила российская модель Дарья Клюкина. Знаменитость посоветовала своим поклонникам присмотреть себе что-то, напоминающее вещи из школьного гардероба.

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