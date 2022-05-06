Идеальные «песочные часы»! Подольская подчеркнула изгибы купальником с завышенной талией

Звезда позволила себе отпуск в Турции со своей семьей.

В тот момент, когда многие россияне только мечтают об отпуске, Наталья Подольская отправилась в отпуск в Турцию. Певица не стала скрываться от публики и опубликовала несколько пляжных кадров в бикини.

Голубая модель с трусиками с завышенной талией подчеркнула шикарную фигуру звезды в форме идеальных «песочных часов».

«Ваши комментарии?» — дерзко обратилась она к своим поклонникам в Telegram.

«Необыкновенная! Яркая стройняшка!», «Шикарная!», «Ну что тут писать. Красотка, как всегда», «Красотка! Наслаждайся отдыхом!», «Турцией не удивишь, не интересно», — ответили Подольской люди.

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