«Какие красавицы!»: Ирина Пегова прогулялась с взрослой дочкой по селу Абрамцево

Актриса Ирина Пегова разместила в личном микроблоге фотографию с повзрослевшей дочерью. Знаменитость вместе с наследницей гуляли по имению Саввы Мамонтова.

Пегова восхитилась местными красотами, а ее поклонники выразили свой восторг при виде похорошевшей дочери знаменитости.

«Абрамцево! Имение Саввы Мамонтова! Многое знала, слышала, смотрела, изучала, но не обошлось без открытий и новостей для меня! Усадьба Абрамцево имеет долгую историю. В XVI веке Обрамково и находящаяся поблизости деревня Мутовки принадлежали помещику Волынскому», – написала в личном микроблоге Ирина Пегова.

«Красотки, обожаю вас! Очень нравится, как вы играете в фильмах», «Везде успеваешь, даже посетить святые места!», «Такая дочь у вас взрослая», «Какие красавицы! А дочь какой стала!» — отметили поклонники Ирины Пеговой.

Напомним, ранее Ирина Пегова в салатовом бомбере и широких брюках предстала на съемках. С помощью такого образа актриса скрыла несовершенства своей фигуры.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!