«Самый высокооплачиваемый актер»: Владимир Сычев рассказал о гонорарах Дмитрия Нагиева

Коллега и друг Дмитрия Нагиева — Владимир Сычев — поделился своими наблюдениями за выплатами востребованного телеведущего.

Сычев назвал Нагиева самым высокооплачиваемым актером в России.

«У Димы вообще времени свободного нет. У меня высокая загруженность: я приезжаю домой — все спят, уезжаю — все спят. С Димой мы очень много совместно работаем. Мы «Физрука» отработали несколько сезонов. По несколько месяцев проводили вместе. Много в рекламе снимаемся. Параллельно еще несколько проектов было. Мне с Димой очень комфортно. Нагиев может задать настроение и атмосферу на площадке. Хотя в жизни он закрытый человек», — отметил Сычев.