«Самый высокооплачиваемый актер»: Владимир Сычев рассказал о гонорарах Дмитрия Нагиева

Коллега и друг Дмитрия Нагиева — Владимир Сычев — поделился своими наблюдениями за выплатами востребованного телеведущего.
Сычев назвал Нагиева самым высокооплачиваемым актером в России.
«У Димы вообще времени свободного нет. У меня высокая загруженность: я приезжаю домой — все спят, уезжаю — все спят. С Димой мы очень много совместно работаем. Мы «Физрука» отработали несколько сезонов. По несколько месяцев проводили вместе. Много в рекламе снимаемся. Параллельно еще несколько проектов было. Мне с Димой очень комфортно. Нагиев может задать настроение и атмосферу на площадке. Хотя в жизни он закрытый человек», — отметил Сычев.
«Он — профессионал. Если бы Нагиев не был хорошим актером, он не был бы самым дорогим артистом. Дима — самый высокооплачиваемый актер в нашей стране. Никто не получает таких гонораров!» — заявил Сычев в беседе с vokrug.tv.
Напомним, ранее Дмитрий Нагиев дал совет тем, кто устал искать свою вторую половинку.
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