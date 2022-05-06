Моргенштерн признан иноагентом

Минюст РФ внес его в соответствующий реестр.

Рэпера Алишера Моргенштерна Министерство юстиции РФ внесло в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, сообщает сайт ведомства.

В настоящий момент артист пребывает за границей. Моргенштерн улетел в Дубай после того, как глава СК Александр Бастрыкин обвинил его в торговле запрещенными препаратами.

При этом адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин категорически опроверг причастность своего подопечного к незаконному виду деятельности.

Недавно музыкант признался, что сильно тоскует по Росси и хотел бы вернуться на родину.

«Я обожаю Россию. Я так хочу на дачу в Уфу. В серые переулки Питера, даже в пробки на МКАДе», — сказал блогеру Амирану Сардарову Алишер Моргенштерн.

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