Моргенштерн признан иноагентом

Рэпера Алишера Моргенштерна Министерство юстиции РФ внесло в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, сообщает сайт ведомства.
В настоящий момент артист пребывает за границей. Моргенштерн улетел в Дубай после того, как глава СК Александр Бастрыкин обвинил его в торговле запрещенными препаратами.
При этом адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин категорически опроверг причастность своего подопечного к незаконному виду деятельности.
Недавно музыкант признался, что сильно тоскует по Росси и хотел бы вернуться на родину.
«Я обожаю Россию. Я так хочу на дачу в Уфу. В серые переулки Питера, даже в пробки на МКАДе», — сказал блогеру Амирану Сардарову Алишер Моргенштерн.
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