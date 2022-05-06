«Восхищаюсь. Уважаю. Люблю»: Валерия поздравила Макса Фадеева

Артисту исполнилось в этом году 54 года.

Певица Валерия разместила в своем микроблоге редкое фото с Максом Фадеевым. Таким образом знаменитость поздравила артиста с 54-летием.

Валерия позировала в обнимку с коллегой, которым искренне восхищается. Артистка считает, что у Фадеева получаются очень сильные композиции.

«Макс, дорогой, поздравляю тебя с днем рождения! Ты величайший музыкант современности, написавший шедевры, которые, я уверена, будут любить и слушать и через многие десятилетия. Я счастлива, что судьба меня свела с тобой, и в разультате чего мой репертуар пополнился такими красивыми мощными душевыми песнями. Будь здоров, пусть никогда не иссякает твое вдохновение! Восхищаюсь. Уважаю. Люблю», – написала артистка в личном микроблоге.

Напомним, ранее Валерия вместе с внучкой на руках позировала на семейном ужине. Знаменитость встретилась с младшим сыном и его женой. Также они взяли с собой малышку Селин. Девочка подросла и обожает питаться в ресторанах вместе с взрослыми.

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