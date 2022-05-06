Ночной клуб ахнул: Рудова гибко покружила своими прелестями в распахнутой одежде

38-летняя Наталья Рудова блеснула своим роскошным прессом и завидными прелестями в распахнутом топе в ночном клубе.

Актриса поддержала инициативу конферансье и пустилась в пляс под заводную музыку, кружась и показывая свою гибкость и формы со всех сторон. Что говорить, звезде было, чем похвастаться!

Наталья Рудова показала кадры из заведения в своем телеграме, вызвав восторг у подписчиков.

«Шикарная!», «Божественная!», «Жарко стало!», «Рудова, ты сумасшедшая, но офигенно прекрасная!», «Красивая хулиганочка», «Очень и очень вау!» — восхитились фолловеры.

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