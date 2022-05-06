Пронесла в платке? Эмбер Херд заподозрили в употреблении запрещенных веществ прямо во время судебного заседания

Исполнительницу главной роли в фильме «Аквамен» Эмбер Херд обвинили в употреблении запрещенных веществ во время судебного разбирательства. На этот раз с таким заявлением выступили поклонники самой артистки.

Эмбер Херд, по словам актера Джонни Деппа, отличается агрессивностью. Невменяемой считают Эмбер друзья и коллеги исполнителя роли Джека Воробья.

А вот адвокаты самой Эмбер Херд изо всех сил защищают актрису, указывая на ложь Джонни Деппа и его свидетелей. Поклонники могли поверить юристам Херд. Однако теперь у знаменитости останется меньше заступников.Так как во время одного из последних судебных заседаний по делу Деппа и Херд актриса смутила своим поведением.

Эмбер достала носовой поток и поднесла его к лицу. Потом знаменитость сделала движение, как будто вдохнула содержимое платка. Поклонники обсуждают в Сети, что это может быть наркотическое вещество.

Напомним, ранее Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп начал душить ее и даже изнасиловал бутылкой из-под алкоголя. Знаменитость боялась, что стеклянная емкость может оказаться разбитой.

Смотрите также: