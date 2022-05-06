«Делюсь самым простым лайфхаком»: Дарья Клюкина рассказала, как сделать идеальные бриджи своими руками

Модель Дарья Клюкина разместила в личном микроблоге фотографию, на которой позировала в длинном тренче оттенка фисташки. К ним знаменитость добавила рубашку белоснежного цвета и «самодельные» бриджи.

Клюкина отметила, что джинсовые бриджи когда-то были брюками. А теперь Дарья отлично сочетает их с белоснежными кедами.

«Друзья, делюсь самым простым лайфхаком на этот сезон. Если хотите себе крутые бриджи, то вооружитесь ножницами и найдите старые джинсы. Я выбрала зауженную к низу модель. И легким движением руки превращаете их в бриджи. Если вы боитесь, что рука дрогнет, то смело обращайтесь в ателье. Там они помогут и края обработать. Только не забудьте про боковой разрез, он отвечает за стиль! Я свои ношу не снимая», — призналась Дарья в личном микроблоге.

Напомним, ранее Дарья Клюкина рассказала о тренде на школьные вещи. Знаменитость подобрала аутфит на весну 2022 года с элементами школьной формы.

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