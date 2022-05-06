«Сможет купить какая-нибудь малоимущая или многодетная семья»: Лолите Милявской посоветовали продать дом за один рубль

Исполнительница Лолита заявила, что имущество покинувших Россию артистов конфискуют. Поэтому знаменитость предложила национализировать и ее дом.

А вот эксперт Александр Добровинский возразил певице.

«Просто взять и национализировать имущество нельзя, законодательство РФ это не позволяет. Если кто-то их артистов действительно жаждет расстаться со своей недвижимостью, уповая на то, что недвижимость все равно конфискуют, то можно, например, выставить дом на продажу за символический один рубль», — отметил адвокат.

Зато недвижимость эмигрировавших знаменитостей могут купить семьи с большим количеством детей или благотворительные организации.

«Так его сможет купить какая-нибудь малоимущая или многодетная семья, или благотворительный фонд, например, для раненных или мигрантов, и послужит хорошему делу. Еще можно отдать свой дом беженцам. Вариантов расстаться со своей недвижимостью в законном порядке масса, не надо придумывать ничего про конфискацию. Как говорится, было бы желание», — ответил звездный адвокат starhit.ru.

Напомним, ранее Лолита Милявская рассказала, почему доверила воспитание дочери своей матери.

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