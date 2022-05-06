«Не могла этого вынести»: Дженнифер Грей не хотела сниматься с Патриком Суэйзи в «Грязных танцах»

Исполнительница главной роли в фильме «Грязные танцы» Дженнифер Грей ответила, почему ей не хотелось общих сцен с Патриком Суэйзи.

Грей отметила, что партнер по съемочной площадке постоянно шутил над ней и другими артистами. Суэйзи всеми силами старался убедить коллег, что он очень талантливый и привлекательный актер.

Это выводило из себя его партнершу по любовным сценам — Дженнифер Грей.

«Патрик постоянно шутил надо мной и над всеми остальными. Он вел себя как мачо, я просто не могла этого вынести», — призналась Грей.



В какой-то момент сам Патрик стал понимать, что перегибает палку. Именно поэтому артист извинился перед коллегой.

«Он сказал мне: «Я люблю тебя, я люблю тебя, и мне очень жаль», — передали слова Грейс в daylimail.com.



Напомним, ранее стало известно о съемках сиквела «Грязных танцев» с участием Дженнифер Грей. Сама легендарная картина появилась на экранах 35 лет назад.

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