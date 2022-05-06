Егор Перегудов назначен новым худруком Театра имени Маяковского

В Москве художественным руководителем Театра имени Владимира Маяковского назначили режиссера Егора Перегудова. Его кандидатура была выдвинута труппой театра и поддержана городским департаментом культуры. Вступление в должность состоится 13 мая.

«Тот факт, что предложение возглавить театр исходит от труппы, — для меня большая честь, большая ответственность и при этом большая радость. Это значит, что у труппы есть доверие к новому человеку, желание вместе развиваться, пробовать новое», — цитирует Перегудова сайт мэра Москвы.

Кандидатуру режиссера также поддержали известные актеры Евгения Симонова, Светлана Немоляева, Михаил Филиппов, Анатолий Лобоцкий и Ольга Прокофьева.

Добавим, что режиссер, театральный педагог и переводчик Егор Перегудов является лауреатом премий имени Станиславского и «Хрустальная Турандот». Преподает в ГИТИСе, который сам окончил в 2010 году. Ранее он работал в «Современнике» и РАМТе.

Кстати, в 2022 году Театру имени Маяковского исполняется 100 лет.

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