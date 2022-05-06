«Вдвоем у камина в моем доме»: Филипп Киркоров объяснил, почему записал дуэт с Анной Асти

Исполнитель долго ждал, чтобы артистка ушла от своего прежнего продюсера.

Исполнитель Филипп Киркоров признался, что сподвигло его записать песню вместе с артисткой Анной Дзюбой, известней как Анна Асти.

Асти давно понравилась Киркорову. Однако знаменитость была занята. Когда Дзюба начала сольную карьеру, поп-король поддержал Анну.

«Мне всегда нравилась Аня, но она была занята, у нее был другой рулевой — Артик. Когда она стала свободной, случился декабрьский вечер, когда мы остались вдвоем у камина в моем доме… Мне хорошо живется с Аней творчески, мы сейчас начинаем совместную жизнь на сцене, у нас есть ребенок, которого мы очень любим», — отметил Киркоров, говоря о песне «Хобби».

«Вы посмотрите, что происходит: дочь Алла, бывшая жена Алла, Анастасия Стоцкая, Анна Maruv… Ванга предсказала, что женщины будут вершить мою судьбу — и вот очередной поворот», — заявил Киркоров в беседе с popcake.tv.

Напомним, ранее Филипп Киркоров отреагировал на скандал из-за выступления с крестом на своем юбилейном шоу.

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