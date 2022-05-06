«В театр»: Леша Самсонов из «Дома-2» поделился редким фото со второй красавицей женой

Алексей Самсонов и его избранница Мария уже несколько лет счастливы в браке.

Бывший участник «Дома-2» Леша Самсонов счастлив во втором браке со своей избранницей Марией.

Жена Самсонова — эффектная блондинка модельной внешности. Мария стройна и невероятно хороша собой. До брака с Лешей Самсоновым она была замужем за футболистом, у нее есть дочка.

Самсонов и Мария, судя по всему, гармоничная пара, которая все делает вместе.

В микроблоге Леша Самсонов поделился редким снимком с женой. Мария предстала в мини-юбке и на высоких каблуках, Алексей — в спортивном костюме.

«В театр», — подписал он кадр.

Не исключено, что это была ирония. Поскольку образ Самсонова далек от театрального дресс-кода.

Напомним, от первого брака с Юлией Щаулиной у Леши Самсонова есть сын Мирон. После развода отец с трудом наладил отношения с бывшей женой, которая по каким-то причинам была против общения Самсонова с сыном.

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