Мамина радость: сестра покойной Жанны Фриске публично понежничала с новорожденной дочкой

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья души не чает в своей маленькой дочери Луне.
Молодая мама наслаждается первыми неделями общения с малышкой, которой восьмого мая исполнится месяц.
В микроблоге Наталья Фриске поделилась трогательным видео, на котором запечатлелась с Луной на руках. Девочка еще плохо держит головку и все время роняет ее на мамины плечи.
«Доченька, мое любимое дитя,
Сладкая, нежная моя.
Ласковая и хрупкая
Доченька, радость мамина», — такой композицией сопроводила кадры Наталья Фриске.
Напомним, новорожденная Луна стала долгожданным и очень желанным ребенком Натальи Фриске.
Девочка появилась на свет за несколько дней до дня рождения самой Натальи, которой в апреле исполнилось 36 лет.
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