Мамина радость: сестра покойной Жанны Фриске публично понежничала с новорожденной дочкой

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья души не чает в своей маленькой дочери Луне.

Молодая мама наслаждается первыми неделями общения с малышкой, которой восьмого мая исполнится месяц.

В микроблоге Наталья Фриске поделилась трогательным видео, на котором запечатлелась с Луной на руках. Девочка еще плохо держит головку и все время роняет ее на мамины плечи.

«Доченька, мое любимое дитя, Сладкая, нежная моя. Ласковая и хрупкая Доченька, радость мамина», — такой композицией сопроводила кадры Наталья Фриске.

Напомним, новорожденная Луна стала долгожданным и очень желанным ребенком Натальи Фриске.

Девочка появилась на свет за несколько дней до дня рождения самой Натальи, которой в апреле исполнилось 36 лет.

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