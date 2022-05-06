Вопреки решению оставаться в свободных отношениях: Кайли Дженнер и Трэвис Скотт поделились редким снимком

Американский исполнитель Трэвис Скотт и его возлюбленная Кайли Дженнер поделились новыми кадрами с совместной прогулки.

Примечательно, что у обоих знаменитостей в социальных сетях появилась фотография с пляжа. Трэвис обнимал свою возлюбленную. Кайли позировала с длинными распущенными волосами и в облегающем молочном платье.

Поклонники пары порадовались за молодых родителей. Несмотря на свободные отношения, Кайли Дженнер и Трэвис Скотт часто видятся друг с другом. Причиной встреч знаменитостей обычно становятся дети. Но в этот раз Дженнер и Скотт собрались провести время наедине.

Отметим, что в 2019 году пара расходилась. Но вскоре появилась новость о второй беременности Дженнер.

Напомним, ранее Кайли Дженнер рассказала, почему вышла на красную дорожку Met Gala в пышном наряде невесты. Платье знаменитости было выполнено ее другом-дизайнером, который не так давно ушел из жизни. В память о приятеле Кайли изменила своему привычному стилю.

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