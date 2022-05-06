Бенедикт Камбербэтч объявил о приостановке карьеры

45-летний актер понял, что уже может отдохнуть.

45-летний артист Бенедикт Камбербэтч приостановил карьеру на неопределенный срок, сообщил IGN. Он сообщил публике, что берет паузу, поскольку понял: он «мог бы стать менее занятым человеком».

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В феврале этого года британский актер Бенедикт Камбербэтч в Лос-Анджелесе удостоился именной звезды на Голливудской аллее славы. Артист стал 2714-м человеком, которого увековечили в рамках знаменитого проекта.

Напомним, Бенедикт Камбербэтч стал известен, сыграв роль Шерлока Холмса в одноименном сериале, а также благодаря ролям Хана Нуньена Сингха в «Стартреке: Возмездие» и Джулиана Ассанжа в фильме «Пятая власть». Всего на счету кинозвезды около 70 работ.

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