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Бенедикт Камбербэтч объявил о приостановке карьеры

45-летний актер понял, что уже может отдохнуть.

Бенедикт Камбербэтч объявил о приостановке карьеры
Бенедикт Камбербэтч. Фото: Global Look Press

45-летний артист Бенедикт Камбербэтч приостановил карьеру на неопределенный срок, сообщил  IGN. Он сообщил публике, что берет паузу, поскольку понял: он «мог бы стать менее занятым человеком».

В феврале этого года британский актер Бенедикт Камбербэтч в Лос-Анджелесе удостоился именной звезды на Голливудской аллее славы. Артист стал 2714-м человеком, которого увековечили в рамках знаменитого проекта.

Напомним, Бенедикт Камбербэтч стал известен, сыграв роль Шерлока Холмса в одноименном сериале, а также благодаря ролям Хана Нуньена Сингха в «Стартреке: Возмездие» и Джулиана Ассанжа в фильме «Пятая власть». Всего на счету кинозвезды около 70 работ.

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