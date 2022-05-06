Ксения Бородина удивила своим пышнотелым видом со складочками на фото 14-летней давности

В 2007 году ведущая выглядела намного проще, чем сейчас.

Ксения Бородина в свои 39 лет обладает практически формами модели, ее стройности могут позавидовать многие. Красивые длинные волосы, безупречная кожа, белозубая улыбка завершают образ.

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Знаменитость утверждает, что никогда не ложилась под нож хирурга, а ее внешность – лишь результат ее образа жизни и ухода.

Между тем, 14 лет назад Ксения Бородина выглядела намного проще, да еще и аппетитной пышечкой была. Ее фото 2007 года активно обсуждается сейчас в соцсетях. Пользователи замечают на ее животике впечатляющий объем, а также рельефные складочки там, где их сейчас и в помине нет.

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