«Он взял меня за шею»: Эмбер Херд устроила истерику в суде и убежала от Джонни Деппа

Исполнительница главной роли в фильме «Лондонские поля» Эмбер Херд призналась, что Джонни Депп первым начал проявлять агрессию и даже изнасиловал ее стеклянной бутылкой.

Херд вспомнила, как исполнитель главной роли в фильме «Пираты Карибского моря» схватил ее за шею и начал душить. Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд разрушила все, что у него есть.

«В какой-то момент он навалился на меня и стал кричать о том, что я разрушила его жизнь. Он взял меня за шею. Мне было так страшно. Тогда это был словно другой человек, не Джонни. Я пыталась достучаться до него, объяснить, что мне больно», — передали слова Эмбер Херд по телеканалу ABC.

Эмбер Херд заявила, что Джонни Депп изнасиловал ее бутылкой ликера в этот вечер. Актриса боялась, что бутылка могла оказаться разбитой.

Джонни Депп попытался подойти в суде к актрисе, но та убежала от него.

Напомним, ранее Эмбер Херд рассказала о начале романа с Джонни Деппом. Артисты устраивали тайные свидания, так как Депп был еще женат.

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