Меган Маркл не смогла вынести и 15 минут в Букингемском дворце во время приема

Герцогиня с первых дней замужества с принцем Гарри вступала в конфронтацию с родственниками.

Автор британских монархов Колин Кэмпбелл рассказала о вопиющем случае, который произошел в Букингемском дворце буквально через четыре дня после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

Герцоги Сассекские пришли на день рождения принца Чарлза и приняли участие в праздничной фотосессии.

После нескольких минут позирования Меган Маркл повернулась к своему мужу и заявила, что ей скучно, потребовав покинуть стены Букингемского дворца. Однако принц Гарри в тот раз не пошел на поводу у своей строптивой супруги и настоял на том, чтобы остаться до конца приема, организованного в честь его отца.

Это была первая выходка Меган Маркл против королевских традиций. Напомним, герцоги отреклись от престола и решили жить светской жизнью обычных граждан в Америке.

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