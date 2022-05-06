«Жюри на мыло!»: поклонники «Маски» не могут успокоиться из-за поражения Пчелы в финале шоу

Певица Алсу, выступавшая в костюме Жужелицы, заняла только четвертое место. Фанаты считают это несправедливым.

Прошла уже почти целая неделя с того момента, как в эфире НТВ было оглашено имена победителя и призеров третьего сезона шоу «Маска».

Напомним, «золото» досталось Дракону, «серебро» у Анубиса, «бронзу» завоевал Монстрик. Вышедшая в суперфинал Пчела оказалась только четвертой. Выступавшую под ее маской певицу Алсу не узнал никто.

Именно это обстоятельство считают решающим поклонники вокалистки. Они до сих пор не могут успокоиться. В телеграм-канале шоу «Маска» фанаты восхищаются преображением Алсу и выражают недовольство судейством на проекте.

«Алсу браво за то, как поменяла свой голос и поведение! Если следовать концепции «Маски», то первое место разделили Монстрик, как создававший шоу от начала до ухода за кулисы после снятия маски, и Алсу, как изменившая свой голос и образ на 180°», «Жужелица — это мощь! А номер Apologize — отдельное произведение искусства!», «Простите, у жюри глазки где? Или приняли решение слить лучших? Три Маски должны были быть в финале — Козерог, Пчела и Монстрик. Чем удивил оперный Дракон? Чем? Или Анубис, которая пела своим голосом все песни? Ау, жюри на мыло!» — высказались в Сети.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.