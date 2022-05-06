Крепко держит: Елена Николаева поделилась трогательным фото с мужем Игорем Вдовиным в стиле «следуй за мной»

Ведущая канала «Россия 1» Елена Николаева вместе с супругом путешествует по Узбекистану.

Эти майские дни телеведущая Елена Николаева и ее муж, бизнесмен Игорь Вдовин наслаждаются красотами и архитектурой Узбекистана. Пара путешествует по городам этой страны.

Интересно, что Елена Николаева на всех фото в микроблоге предстает одна. Вероятно, Игорь Вдовин фотографирует супругу.

Но на одном из кадров Елена Николаева все-таки засветила мужа. Пара сделала фото в стиле проекта «Следуй за мной» Наташи и Мурада Османн.

Елена Николаева запечатлена со спины, а Игорь Вдовин держит ее за руку. Все происходит в Самарканде.

«Самарканд — орнаменты, древности и бурлящая жизнь всеохватывающего, всепоглощающего базара», — написала под фото Елена Николаева.

Одна из подписчиц восхитилась тем, как Игорь Вдовин крепко держит жену за руку.

«А как же! Я же иначе все скуплю», — ответила ей Елена Николаева.

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