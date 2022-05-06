У Азизы – роман, о котором она скоро сообщит подробности

Азиза готовит для поклонников интересные новости о себе и своем возлюбленном.

Похоже, музыкальная карьера Азизы сейчас выходит на новый уровень. Длительный перерыв в своей карьере она сумела использовать с толком: получила образование психолога.

По словам певицы, она теперь точно знает: если тебе плохо — нужно лечить не тело, а душу.

Сейчас Азиза дает концерты в небольших залах, порой — в сопровождении фортепиано. Она не гонится за модным звуком и сложными спецэффектами: ведь для настоящих поклонников и ценителей важнее всего искренность исполнителя на сцене. Готовятся сольные концерты артистки, в которых будет все — и рок, и эстрада, и джаз, и фолк.

Как призналась Азиза, сейчас ее вдохновляет любовь. СМИ без устали сообщают о ее романе с итальянским бизнесменом Алессандро Лортэ, вокруг их отношений — множество слухов, однако певица призвала своих поклонников не верить слухам. Азиза заявляет: совсем скоро ее возлюбленный прилетит в Россию, и вот тогда она сообщит всем очень интересные новости, пишет «Московский комсомолец».

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