«Счастлива, что ты есть в моей жизни»: Лариса Долина сделала заявление о Максиме Фадееве

Певица Лариса Долина обратилась к продюсеру и музыканту Максиму Фадееву в день его рождения.

6 мая отмечает свой день рождения известный музыкант и продюсер Максим Фадеев. Звезде российского шоу-бизнеса исполнилось 54 года.

В этот день Максим Фадеев принимает поздравления и пожелания счастья от своих родных, близких, друзей и коллег по цеху.

В числе тех, кто тепло высказался о Максиме Фадееве, популярная певица и педагог по вокалу Лариса Долина.

Она посвятила Максиму Фадееву пост в телеграм-канале, признавшись в любви его таланту.

«Максик, мой дорогой, бесконечно талантливый, ни на кого не похожий, умный, в общем самый-самый, я поздравляю тебя с днем рождения! Я так счастлива, что ты есть в моей жизни и что даешь возможность петь свои песни, без которых я не представляю себе свою творческую жизнь. Пусть Господь помогает тебе во всем, пусть вдохновение и желание творить никогда тебя не покидает! Здоровья, любви, душевной гармонии и счастья! Люблю очень», — написала Лариса Долина.

Напомним, ранее певица сделала шикарный подарок на день рождения Филиппу Киркорову, от которого поп-король пришел в восторг.

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