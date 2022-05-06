«Какой ты крутой»: Ольга Картункова нежно прильнула щекой к Виктору Салтыкову

Звезда шоу «Однажды в России» Ольга Картункова сделала публичное признание по поводу Виктора Салтыкова.

Звезда КВН и шоу «Однажды в России» Ольга Картункова не очень активно ведет свой блог в соцсети.

Фотографии актрисы появляются в нем довольно редко, но зато всегда производят фурор.

На этот раз Ольга Картункова поделилась совместным снимком с кумиром своей юности, известным в прошлом музыкантом Виктором Салтыковым.

Кадр получился невероятно нежным. Ольга Картункова на снимке обнимает звезду, прильнув щекой к его лицу.

«Уважаю. Пою твои песни. Виктор Салтыков, какой ты крутой», — призналась Ольга Картункова в чувствах к исполнителю хита «Кони в яблоках».

Подписчики Ольги Картунковой признались, что вполне разделяют ее эмоции.

«Невероятный! Я сама лично в этом убедилась, когда увидела его концерт вживую», «Вы очень талантливые, здоровья, сил, творческого полета», «Да, он замечательный певец», — высказались в Сети.

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