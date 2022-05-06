«Ты всегда убережешь»: Дарья Пынзарь публично обратилась к мужу в день шелковой свадьбы

Накануне, 5 мая, бывшие участники «Дома-2», а ныне ведущие этого реалити-шоу Дарья и Сергей Пынзари отметили годовщину свадьбы.

Их союзу исполнилось двенадцать лет. Дарья Пынзарь в день шелковой свадьбы поделилась в микроблоге видео, на котором запечатлены самые судьбоносные моменты в истории их с Сергеем семьи — свадьба, рождение сыновей Темы и Давида и другие счастливые мгновения.

«Двенадцать лет пролетели незаметно. Нас было двое, а теперь целая команда. Я твоя интуиция, ты моя опора. Я могу придумать, а ты всегда реализуешь и убережешь. Очень тебя люблю», — призналась Дарья Пынзарь мужу под видео.

Звездную пару с годовщиной поздравили их подписчики.

Напомним, Дарья и Сергей познакомились на «Доме-2» и там же сыграли свадьбу. Пара входит в число самых крепких, вышедших с телестройки.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.