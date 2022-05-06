Клава Кока покривлялась с 75-летней уральской бабушкой для публики, подарив ей IPad

Уральская красотка Клава Кока, разбогатев, свою родню не бросает. В личном микроблоге звездная блондинка поделилась фотоотчетом устроив праздничный марафон по случаю юбилея своей любимой бабушки, которой, на минуточку, стукнуло 75 лет.

«Бабуле сегодня 75! И мы прилетели в гости. Я ей подарила новый IPad, так что она будет читать все ваши поздравления», — похвасталась своим дорогим презентом Клава, поделившись свежим снимком с мамой и бабушкой из ресторана.

К тому же, Кока успела покривляться со своей моложавой именинницей-пенсионеркой. Бабушка у юной звездочки «ТикТока» подвижная, внучке в чувстве юмора не уступает.

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«Помню, как пять лет назад познакомила ее с IPad, у нее тогда был кнопочный телефон, а сейчас она продвинутый пользователь», — похвалила бабушку певица.

Кстати, на празднование юбилея Клава Кока прилетела в Пятигорск. Семья Высоковых отметили этот день в ресторане. А утром, на следующий день, вместе с мамой, бабушкой и дедушкой Клава поднялась на вершину горы Машук и поделилась яркими семейными снимками. Именинница осталась в восторге от подарков и поздравлений, пишет «Комсомольская правда».

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