СМИ: Уилл Смит отправился на терапию после пощечины на «Оскаре»

Уиллу Смиту понадобилось долгое и серьезное восстановление после скандала на «Оскаре», когда он вышел на сцену и влепил пощечину комику Крису Року, неудачно пошутившему о его жене.

Голливудское сообщество сочло актера опасным и выгнало его из киноакадемии. Но похоже, что Уилл и сам подумал, что с ним что-то не так, и решил искать помощи.

Источник издания Entertainment Tonight сообщил, что 53-летний актер «отправился на терапию» после инцидента на «Оскаре». Может, именно для этого Смит улетел в Индию — очистить свои разум и дух? Впрочем, официальные представители звезды еще не подтвердили информацию о лечении артиста.

Напомним, что «пострадавший» Крис Рок чувствует себя замечательно, продолжает гастролировать со своими шутками и ждет крупный контракт на продажу своего мнения о поступке Уилла Смита.

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