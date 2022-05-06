Жена уехала от Гарика Мартиросяна на фешенебельный курорт в Дубай

Сам юморист вот уже второй месяц не появляется на публике.

Гарик Мартиросян слывет верным семьянином и не зря! С 1998 года, а это чуть меньше 25 лет, он живет в счастливом браке с Жанной Левиной. Все свободное время юморист проводит с близкими: пара воспитывает двоих детей — дочку Жасмин и сына Даниэля. Возлюбленная шоумена души не чает в муже, однако может позволить себе путешествовать без него. Пока Жанна отдыхает в Дубае, сам Мартиросян усиленно работает в Москве.

По словам возлюбленной шоумена, она находится в отпуске в Эмиратах. Жена юмориста остановилась в фешенебельно гостинице в Абу-Даби. И в ближайшее время, как намекнула звездная красотка, она собирается наведаться на еще один элитный курорт. Но уже на родине — в Краснодарском крае.

«Я еще не эмигрировала, но собираюсь это сделать. В июле эмигрирую в Сочи. Обязательно буду вам оттуда писать. Хорошо, что знаю сочинский язык, быстро смогу там ассимилироваться», — шутила жена Мартиросяна о своих поездках за рубеж.

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