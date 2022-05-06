«От любви до ненависти один шаг»: Рожков — о громких разборках в «Уральских пельменях»

Юморист дал понять, что им сложно удержать звездных участников в состоянии дружбы.

Еще в 2015 году артисты «Уральских пельменей» проголосовали за то, чтобы Сергей Нетиевский покинул пост директора шоу. И сразу же после этого между экс-коллегами начались многочисленные судебные разбирательства.

Вот уже почти семь лет звезды «Уральских пельменей» и Сергей Нетиевский обмениваются судебными исками, обвиняя друг друга в денежных махинациях и нарушениях прав на интеллектуальную собственность.

В недавнем интервью участник юмористического шоу Андрей Рожков уточнил, что их коллектив не хотел публично выяснять отношения, вынося, как говорится, ссор из избы. Однако экс-директор просто не оставил им выбора.

«Конфликт, к сожалению, вывалился на всеобщее обозрение, хотели, чтобы он остался внутри коллектива, но начались суды. Пытался удержать своих товарищей, друзей — не смог… Наши внутренние разборки, которые бывают в любом коллективе, еще не решены», — уточнил Андрей Рожков в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

По словам шоумена, крайне сложно удержать участников в состоянии дружбы. При этом юморист питает надежду, что в самое ближайшее время все споры решатся.

«От любви до ненависти один шаг, но у меня есть надежда на то, что в ближайшее время все решим»,- добавил шоумен.

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