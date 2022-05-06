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«Я не шучу»: Оксана Самойлова готовится полететь в космос

Модель уже забронировала номер в гостинице на орбите.

«Я не шучу»: Оксана Самойлова готовится полететь в космос
Оксана Самойлова. Фото: соцсети

Оксана Самойлова готова исполнить свою давнюю мечту. Модель и бизнесвумен готовится к полету в космос. Она уже забронировала номер в первой в мире гостинице на орбите, о чем поспешила сообщить своим фолловерам в соцсети.

По словам Самойловой, она в восторге от перспективы полететь в числе первых туристов на орбиту.

Страница Оксаны Самойловой
Страница Оксаны Самойловой. Скриншот: соцсети

«И я не шучу. Это моя самая большая мечта. Как только откроется бронь, я в первой туристической партии полечу в космос», — сообщила Самойлова в микроблоге.

Космическая станция корпорации Orbital Assembly по плану должна начать свою работу к 2025 году.

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