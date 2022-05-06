«Остановите жизнь, я устала!»: уехавшая в США Малькова огорошила признанием

В середине марта Светлана Малькова, имя которой появилось в прессе после того, как ее бывший муж Роман Мальков женился на актрисе Анастасии Макеевой, перебралась в США. Многодетная мама с тремя детьми решилась на переезд после семи лет жизни в Европе.

Накануне она показала своим фолловерам, как живет в Америке. Художница обосновалась на ферме и впервые набрала целую телегу продуктов в фуд-банке. Теперь же Малькова опубликовала в своей соцсети пронзительные строки из стихотворения «Остановите жизнь, я устала!».

«Но ангел-хранитель нежно дотрагивается

до твоего плеча и шепчет:

«Не твоя остановка, живи…».

Напомним, ранее Роман Мальков заявил, что его экс-жена вместе с тремя детьми стали заложниками секты, которой руководит выходец из Украины.

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