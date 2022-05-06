«У них еще дети будут»: Евгений Петросян готов вновь стать отцом

Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова воспитывают сына Вагана. В марте ему исполнилось два годика. В последнее время фолловеры стали замечать, что фигуру жены юмориста изменилась. Сама же Татьяна утверждает, что это все последствия поздних приемов пищи и беременность отрицает.

Тем временем, близкий друг 76-летнего юмориста Георгий Териков уверен, что Евгений Ваганович может стать отцом еще раз, если захочет.

«Женя — мужик крепкий. Если захочет, у них еще дети будут. Готов. Ваганчика я видел, хороший мальчик. На Женю похож, только курносый. Когда я увидел Петросяна с колясочкой, в которой был Ваган, прозвал Ваганыча ВагАновожатым», — цитирует «Комсомольская правда» Георгия Терикова.

Напомним, Татьяна Брухунова младше Евгения Петросяна на 35 лет. Ради молодой возлюбленной юморист развелся с Еленой Степаненко после 33 лет брака.

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