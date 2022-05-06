«Родина не простит»: Соболев рассказал, что у покинувших Россию нет шанса на возвращение

Блогер признался, что не планирует никуда уезжать.

Конец февраля и начало марта стало переломным для российского шоу-бизнеса. Именно в то время многие звезды решили уехать из России. Например, Чулпан Хаматова перебралась в Латвию, а Алла Пугачева и Максим Галкин – в Израиль.

Блогер Николай Соболев считает, что тем, кто уехал, нет обратного пути.

«Наша родина не простит покаяния. Это всем было сказано! Чего Россия не простит, так это покаяния. Вот этого «Стыдно быть русским», — в текущем режиме Россия для этих людей закрыта», — рассказал блогер в интервью Алене Жигаловой.

При этом сам Соболев подчеркнул, что не собирается никуда уезжать, хотя многие друзья зовут его за границу.

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