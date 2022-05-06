Играли дружных соседок по общаге: что Рубцова и Кожевникова не могли поделить на съемках «Универа»

В недавнем интервью Валентине Рубцовой напомнили ее слова о том, что на съемках сериала «Универ» между ней и Марией Кожевниковой было не все так гладко. Так, актрису спросили из-за чего она могла ссориться со своей «соседкой» Аллочкой по общаге.
Сама Валентина уточнила, что между ними и правда могли возникать разногласия и недопонимания, однако сейчас отношения с у нее с Марией самые дружеские. Да и раньше звезда «Универа» считала свою боевую подругу самым отзывчивым человеком, готовым не раздумывая броситься на зов к тому, кто нуждается в помощи. Уже тогда Кожевникова занималась благотворительностью. Ну а какие-то недомолвки между ними возникали только на почве, можно сказать, бытовых моментов, когда они не могли «поделить» одну гримерку.
«Мы с Машей в самых дружеских отношениях. Она такой человек, который бросается на помощь. Даже во время «Универа» Маша занималась благотворительностью. Но был эпизод, когда мы немного конфликтовали: у нас была одна гримерка, и из-за этого возникали недоразумения», — приводит «Комсомольская правда» слова Валентины Рубцовой.
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