«Костьми ляжет»: продюсер признался, чего никогда в жизни не допустит Киркоров

Поп-король больше всего боится того, что его сместит Николай Басков.

После номера на песню «Мария Магдалена» в рамках юбилейной шоу-программы, Филипп Киркоров оказался в центре нового скандала. Вряд ли поп-король, взбираясь на поваленный крест на сцене Кремлевского дворца, мог предположить, чем все закончится.

Ранее стало известно, что Филиппу Бедросовичу грозит даже уголовное наказание за содеянное. Но похоже, самое главное для поп-короля – другое. Как отметил продюсер Кирилл Чибисов, важнее всего для Киркорова его статус поп-короля.

«При отъезде из страны навсегда его трон поп-короля мгновенно будет занят главным конкурентом Басковым», — заметил Чибисов в беседе с NEWS.ru.

Также промоутер пошутил, что Филипп Киркоров «костьми ляжет, но не допустит Баскова на трон».

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