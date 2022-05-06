«Словил нотку ностальгии»: Виктор Дробыш возродил группу «Тутси»

Исполнительницы хита «Самый самый», солистки группы «Тутси» приняли участие в проекте «Загугли звезду». Как оказалось, певицы вернулись на сцену после продолжительного, как они сами называют свой перерыв, тайм-аута. Кто-то из них успел выйти замуж, родить или развестись, но неизменной осталась любовь к музыке.

«Тутси» продюсировать взялся Виктор Дробыш. И девушки рассказали, что это была их инициатива.

«Он на фоне ностальгии сказал: «Девчонки, так круто, я так скучаю по тем временам и так хочу что-то вот такое вот». Словил нотку ностальгии, соскучился по нам и говорит: «А давайте попробуем, но пока не будем подписывать никакие контракты, просто как честные люди, посмотрим, что из этого получится», — рассказала Мария Вебер.

Помимо Вебер, напомним, в составе «Тутси» — Ирина Ортман, Наташа Ростова, Леся Ярославская. Экс-звезда группы Настя Крайнова покинула группу в 2010 году из-за сложных отношений в коллективе.

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