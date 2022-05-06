«Очень любит, чтобы все о нем говорили»: продюсер рассказал, как Киркоров придумал скандальный номер

Номер с библейскими мотивами знаком шоу-бизнесу с 2006 года.

Оскандалившийся в свой день рождения Филипп Киркоров стал самой обсуждаемой персоной за последнюю неделю. О поступке поп-короля высказались многие известные люди, некоторые даже посоветовали ему собрать «перья и стразы» и уезжать из России.

По словам продюсера Кирилла Чибисова, номер на песню «Мария Магдалена», в котором поп-король взбирается на поваленный на сцену крест, не первая в истории шоу-бизнеса попытка «сыграть» на библейских мотивах. В 2006-м певица Мадонна с терновым венком на голове исполнила песню, «приковав» себя к кресту, чем вызвала критику православных верующих.

«Киркоров практически с первого появления на сцене стремится подражать великим. В данном случае он попытался подражать Мадонне. Филипп решил повторить, сыграть на провокации. Чтобы о нем говорили. Филипп Киркоров очень любит, чтобы о нем все говорили», — рассказал Кирилл Чибисов в NEWS.ru.

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