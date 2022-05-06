Потеряет самое главное: чего лишится Киркоров, если уедет из России после скандала с поваленным на сцене крестом

В конце апреля Филипп Киркоров отметил свое 55-летие. К юбилею он подготовил новую шоу-программу, которую представил в Кремлевском дворце в день рождения. В номере на песню «Мария Магдалена» поп-король взобрался на поваленный на сцене крест, чем буквально накликал на себя беду. На артиста с обвинениями в богохульстве обрушились многие известные люди.

Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов даже посоветовал Филиппу собрать свои стразы и перья в чемоданы и уезжать из России. Продюсер Кирилл Чибисов считает, что до этого дело не дойдет.

По мнению Чибисова, которое он озвучил в беседе с NEWS.ru, в этом случае артист мгновенно потеряет свой статус поп-короля.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.