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Потеряет самое главное: чего лишится Киркоров, если уедет из России после скандала с поваленным на сцене крестом

Поп-король громко отметил свое 55-летие.

Потеряет самое главное: чего лишится Киркоров, если уедет из России после скандала с поваленным на сцене крестом
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

В конце апреля Филипп Киркоров отметил свое 55-летие. К юбилею он подготовил новую шоу-программу, которую представил в Кремлевском дворце в день рождения. В номере на песню «Мария Магдалена» поп-король взобрался на поваленный на сцене крест, чем буквально накликал на себя беду. На артиста с обвинениями в богохульстве обрушились многие известные люди.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. Фото: соцсети

Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов даже посоветовал Филиппу собрать свои стразы и перья в чемоданы и уезжать из России. Продюсер Кирилл Чибисов считает, что до этого дело не дойдет.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

По мнению Чибисова, которое он озвучил в беседе с NEWS.ru, в этом случае артист мгновенно потеряет свой статус поп-короля.

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