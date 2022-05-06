Дело было ночью: Наталья Рудова в кровати показала прелести в шелковом белье

Актриса и участница шоу «Звезды в Африке» Наталья Рудова регулярно делится с подписчиками в микроблогах кадрами из повседневности. На это раз красотка запечатлела себя после отбоя, пожелав спокойной ночи фолловерам.

При этом Рудова позировала в темноте, демонстрируя прелести в шелковом белье. Не прикрываясь одеялом, звезда запечатлела себя на селфи и запостила в соцсети.

Ранее Наталья Рудова демонстрировала себя в кровати совсем топлесс. Правда, что-то разглядеть было сложно – она прикрылась своей четвероногой любимицей чихуахуа, чтобы совсем не свести с ума онлайн-публику.

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