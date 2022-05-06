«У устроителя испортилось настроение»: звезды группы «Тутси» рассказали о перестрелке на корпоративе

Группа «Тутси», основанная после шоу «Фабрика звезд-3» из участниц проекта, очень быстро стала популярной. Солистки были буквально нарасхват – гастроли, корпоративы, концерты. Но не все проходило гладко и безопасно. Однажды им пришлось спасаться бегством с закрытой вечеринки. Об этом певицы рассказали в интервью «Загугли звезду».

«У устроителя испортилось настроение, поэтому было чересчур весело, но на самом деле это очень страшно, и сейчас мы смеемся, а вот тогда было не весело», — вспоминает сегодня Ирина Ортман.

Певиц сначала заперли в гримерке. Но какой-то добрый человек их вызволил и посоветовал бежать. Они кинулись на улицу, кто-то даже босиком. Вместе с ними тогда спасались и солистки группы «Блестящие».

«Помню, что «Блестящие» бежали босиком, чуть ли не в одном нижнем белье. И мы оставили там даже документы и сумки. Да, это было страшно. За нами прямо по снегу бежал человек с ружьем», — рассказала Мария Вебер.

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